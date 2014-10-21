Кадыров предложил "отрезать" РФ от Skype и Twitter

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что распространение западных сервисов общения в интернете наносит вред национальной безопасности. Кадыров утверждает, что их использование поощряет проводимую Западом политику двойных стандартов, передает ТАСС.

Он считает недопустимым ситуацию, при которой Запад контролирует в том числе и российских пользователей, а Россия по сути отрезана от информационного руля.

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"Главная проблема - бесконтрольность. Люди общаются через ресурсы, которые находятся за рубежом: те же Twitter, Skype - они не наши. Мы не видим, что там происходит, и тут речь не о тотальном контроле. Нужно понимать, что мы живем в свободной стране, в свободном мире. Но так не может быть, что спецслужбы, следователи лишены возможности проводить полноценные следственные мероприятия из-за того, что им просто не предоставляют доступа к информации", - сказал Кадыров.

"Нужно понимать, что терроризм - глобальная угроза, общая. И тут возникает простой выбор: либо все сотрудничают, вся информация доступна, если речь заходит о каких-то следственных мероприятиях. Либо мы действуем порознь, но тогда нам, России, нужно свести к минимуму угрозы, "отрезать" каналы, по которым могут безнаказанно и бесконтрольно распространяться угрозы нашей безопасности", - считает он.