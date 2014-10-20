Реформы в РФ: Гробы и похороны для россиян станут бесплатными

Об этом говорится в проекте федерального закона «О похоронном деле в России», о котором пишет Лента.ру.

Согласно документу, с россиян перестанут брать деньги за оформление необходимых для погребения бумаг. Бесплатным также станет предоставление гробов и транспортировка останков от места смерти до трупохранилища.

В тексте отмечается, что все эти услуги будут оказываться специализированной службой по вопросам похоронного дела, которая «не вправе отказать в предоставлении гарантированного перечня услуг по погребению».

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В свою очередь компенсировать потраченные на эти услуги деньги службе будут из региональных и федерального бюджетов, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования России.