Военный эксперт о поисках подлодки в Швеции: "рано или поздно ей нужно будет всплывать"

Об этом в студии Радио Швеция рассказал военный эксперт и аналитик из Королевского колледжа в Лондоне Оскар Юнссон.

"Ситуация крайне серьезная, практически все ВМС Швеции там на месте, и охотятся за тем, что именуются зарубежная подводная активность" - говорит Юнссон.

По его словам, шведские военные не представляют общественности никаких гидроакустических, то есть, технических доказательств присутствия чужих подлодок, по многим причинам. "Например, это могло бы означать, что противник будет поставлен в известность о записи определенного звука. Другое дело, что вообще искать, ловить подлодки, и особо в Балтике, необычайно сложно. Вода очень мутная и благодаря структуре шхер здесь очень легко укрыться".

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Юнссон отмечает, что на ранней стадии поисковой операции в прессу просочилась информация о том, что Служба радиокоммуникационного слежения FRA запеленговала сигнал тревоги с информацией о поврежденной российской подлодке, переданный в Калининград.

"Можно предположить, что масштаб ведущейся операции, вызван не только теми тремя фиксированными наблюдениями, но и другими данными, которые заставили руководство армии заявить, - да теперь и в самом деле пора действовать, запускать полномасштабную операцию", - говорит эксперт.

Юнссон уверен, что если же предположить, что подводная лодка в территориальных водах Швеции действительно российская, то военная целесообразность здесь очевидна. "Ведь подлодки - это главный инструмент для сбора информации. Например, накануне в Швеции на учениях была голландская подлодка. Что в этом случае делается, ведется запись того, как она звучит. Ее звуковая «подпись» снимается. Потом эти сведения сохраняются в базе данных, с помощью которой потом можно определять, какие корабли проходят в местах наблюдения".

Военный эксперт также отмечает, что подводные лодки имеют очень ограниченную способность удерживать подводное положение.

"Рано или поздно ей нужно будет всплывать. И на этом строится операция: если мы знаем о наличии подлодки, то нам нужно набраться терпения и выжидать её всплытия. Поэтому операция должна быть рассчитана на долгую перспективу", - резюмирует Юнссон.