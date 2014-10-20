Брюссель усилил контроль в аэропортах из-за Эболы

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местное издание Knack.be. Как пишет издание, об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

По словам премьер-министра, "пассажиры, прибывшие в Бельгию из стран, где распространена болезнь, пройдут проверку после прилета" на наличие симптомов заражения вирусом Эбола.

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Ранее руководство брюссельского аэропорта заявляло о необходимости введения соответствующих санитарных проверок. А профсоюз аэропорта угрожал забастовкой, если контроль за пассажирами, прибывшими из стран, пораженных Еболой, не будет усилено.

Вспышка геморрагической лихорадки, вызванной вирусом Эбола, началась в феврале 2014 года в Западной Африке. В начале августа в ВОЗ признали, что сначала болезнь не была воспринята с должной серьезностью.