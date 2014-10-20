Брюссель усилил контроль в аэропортах из-за Эболы
С 20 октября в аэропортах Брюсселя начинаются проверки пассажиров, прибывших из стран Западной Африки, которые поражены вирусом Эбола.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местное издание Knack.be. Как пишет издание, об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
По словам премьер-министра, "пассажиры, прибывшие в Бельгию из стран, где распространена болезнь, пройдут проверку после прилета" на наличие симптомов заражения вирусом Эбола.
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Ранее руководство брюссельского аэропорта заявляло о необходимости введения соответствующих санитарных проверок. А профсоюз аэропорта угрожал забастовкой, если контроль за пассажирами, прибывшими из стран, пораженных Еболой, не будет усилено.
Вспышка геморрагической лихорадки, вызванной вирусом Эбола, началась в феврале 2014 года в Западной Африке. В начале августа в ВОЗ признали, что сначала болезнь не была воспринята с должной серьезностью.