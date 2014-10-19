Эво Моралеса переизбрали президентом Боливии на третий срок
15:50, 19 октября 2014Мир
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Моралес опередил на 37% ближайшего соперника — предпринимателя Самуэля Дориа Медину от правоцентристского «Фронта национального единства».
REUTERS
Президент Боливии Эво Моралес переизбран на третий срок с 61% голосов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на верховный избирательный трибунал.
На данный момент обработано 99,82% бюллетеней.
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Моралес опередил на 37% ближайшего соперника — предпринимателя Самуэля Дориа Медину от правоцентристского «Фронта национального единства».
Таким образом, он избран на новый пятилетний срок — с 2015 по 2020 годы.
Эво Моралес, первый в истории Боливии президент-индеец из народности аймара, находится у власти с 2006 года. На прошлых выборах он получил 64% голосов.
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