Эво Моралеса переизбрали президентом Боливии на третий срок

Президент Боливии Эво Моралес переизбран на третий срок с 61% голосов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на верховный избирательный трибунал.

На данный момент обработано 99,82% бюллетеней.

Читайте также"АвтоКрАЗ" может открыть предприятие для сборки грузовиков в Боливии

Моралес опередил на 37% ближайшего соперника — предпринимателя Самуэля Дориа Медину от правоцентристского «Фронта национального единства».

Таким образом, он избран на новый пятилетний срок — с 2015 по 2020 годы.

Эво Моралес, первый в истории Боливии президент-индеец из народности аймара, находится у власти с 2006 года. На прошлых выборах он получил 64% голосов.