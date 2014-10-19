В Гонконге возобновились столкновения между полицией и протестующими

По информации агентства, в ночь на воскресенье митингующие предприняли попытку сдвинуть линию металлических баррикад вперед на дорогу.

Читайте такжеВ Гонконге произошли новые столкновения между демонстрантами и полицией

В свою очередь, сотни правохранителей начали бить протестующих, которые возвели "стену" из зонтиков (протесты в Гонконге получили название "революция зонтиков" - ред."). Также полицейские использовали перцовый аэрозоль и продолжили оттеснять протестующих щитами, передает ZN.ua.

Сообщается, что всего на сдерживание демонстрантов в Гонконге брошено около 28 тысяч полицеских.

При этом буквально несколько часов назад сообщалось, что генеральный секретарь гонконгской администрации Кэрри Лам пошла на уступки протестующим и назначила переговоры на 21 октября.