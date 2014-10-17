В Южной Корее во время концерта 16 человек погибли, провалившись в вентиляционную шахту

В пригороде Сеула Соннаме (Южная Корея) 16 человек погибли в результате обрушения части вентиляционной системы во время концерта. Как сообщило в пятницу агентство "Ренхап", еще 10 раненых находятся в критическом состоянии, сообщает ТАСС.

Во время концерта более 20 человек, пытаясь выбрать место поудобнее, уселись на металлическую решетку вентиляционной шахты. Конструкция не выдержала веса, и люди упали в шахту глубиной 10 метров.

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Концерт на открытом воздухе, организованный одним из местных театральных агентств, проходил в Технологической долине Пангё (Pangyo Techno Valley) и собрал до 700 человек.