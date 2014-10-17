Шойгу "серьезно озабочен" "военной операцией" США у границы РФ

"Тезис Чака Хейгела о необходимости подготовки американской армии к тому, чтобы иметь дело уже с современными и боеспособными российскими вооруженными силами у "порога НАТО", вызывает серьезную озабоченность", - заявил Шойгу в четверг, пишет РИА Новости.

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По мнению Шойгу, такие заявления свидетельствуют "о проработке Пентагоном сценариев операций у границ нашей страны". При этом у какой границы и каких именно сценариев глава вооруженных сил РФ не уточнил.

Напомним, ранее Минобороны США Чак Хейгел предупредил, что Штатам нужно быть готовыми иметь дело "с современной и боеспособной" российской армией.