Количество жертв снежной бури в Непале достигло 30

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийский телеканал IBN.

Среди погибших - граждане Израиля, Индии и Канады. МИД Израиля официально подтвердил гибель троих граждан страны.

Читайте такжеBBC: Из-за снежных бурь в Гималаях погибли десятки людейУраганный ветер со снегом в горном массиве Аннапурна метеорологи связывают с циклоном "Хадхад", который продвигается с территории Индии через Непал в сторону Китая.

В Индии жертвами стихии уже стали более 40 человек. "Хадхад" обрушился на восточное побережье южноазиатского государства в ночь на понедельник. По прогнозам Индийского метеорологического департамента, дожди и ветер продолжатся на севере страны до пятницы, 17 октября.