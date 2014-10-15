Forbes: Реакция Путина на санкции разрушает российскую экономику, и Китай ей не поможет

Пол Родерик Грегори в своей статье, которая называется «Реакция Путина на санкции разрушает российскую экономику, и Китай ей не поможет», опубликованной на сайте Forbes.com, пишет, что у Владимира Путина дела идут не слишком хорошо. Цены на нефть и рубль продолжают падать. Высокопоставленные российские чиновники признают, что экономика находится в очень плохом состоянии, хотя Путин продолжает это отрицать. Хиллари Клинтон, которая, вероятно будет кандидатом на президентских выборах, заявила, что Путина нужно сдерживать. Ответные санкции Путина еще больше усложнили ситуацию. Но наибольшей угрозой для Путина, однако, является то, что он подрывает фундамент, на котором построена его власть. Он урезает иностранные инвестиции, спасая своих друзей, и нарушает общественный договор, который лежит в основе его КГБистско-мафиозного государства.

Карен Давиша в своем разоблачающем научном труде с соответствующим названием «Путинская клептократия», сообщает, что 110 миллиардеров владеют 35 % богатства России (стр. 350). Рассмотрим эту цифру в контексте: Томас Пиккети в своем бестселлере «Капитал в XXI веке», аргументирует пользу налога на богатство тем, что 320 тыс. американцев (самый высокий показатель) владеют 30 % национального богатства. Если западный капитализм нуждается в перераспределении доходов, что предлагает Пиккети, России это необходимо в тысячу раз больше. По сравнению с путинской Россией, в Америке с равенством все в порядке.

Как пишет Давиша (сс. 330, 350.): «Ничто из этого не было бы возможно без личного участия Путина... Группа (из 110 миллиардеров), которая сейчас у власти, начинала с Путиным с самого начала. Они занимаются разграблением в невиданных масштабах... В любой западной стране это бы назвали криминальным преступлением. В России это называется управлением».

Путинская клептократия основывается на следующих принципах (плохого) управления: 1) государство определяет, что законно, а что нет; нет верховенства права; 2) государство служит интересам Путина и его ближайшего окружения, а не народу; 3) путинская клептократия использует монополию на СМИ для того, чтобы промывать мозги людям большой ложью, похожей на пропагандистские приемы Геббельса; 4) Путин определяет права на имущество – кто чем владеет; 5) неверность будет наказана конфискацией имущества, изгнанием, тюремным заключением или чем-то похуже. Преданные ему люди, тем не менее, могут быть спокойны. Их имущество находится в безопасности, по крайней мере, так говорит их друг Владимир Путин.

Если любой из этих принципов будет нарушен, путинская клептократия потеряет свою внутреннюю стабильность. Настоящее верховенство права, особенно в том, что касается права собственности, разорвет связь между лояльностью и правом собственности. Если государство будет служить интересам народа, оно не позволит ближайшему окружению Путина совершать массовые грабежи. Свободная пресса выкрыла бы информацию о хищении имущества соратниками Путина. Если нелояльные члены ближайшего окружения не будут наказаны, остальные захотят сделать то же самое. Так называемая вертикаль власти Путина является очень шаткой структурой. Если одна из опорных балок разрушается, за ней последуют и остальные.

Большая угроза для Путина

Реакция Путина, еще больше чем сами европейские и американские санкции, может нарушить его равновесие. Хотя западная пресса сосредоточилась на потерях, которые испытывают страны, которые ввели против России санкции, как, например, то, что уменьшилось количество проданных биг-маков или спад на рынке роскошной недвижимости в Лондоне, большую опасность для путинской клептократии представляют его собственные ответные санкции.

Санкции Запада в отношении корпоративных гигантов России закрыли им доступ к основным рынкам капитала. С тяжелой долговой нагрузкой и короткими сроками погашения кредитов, «национальным чемпионам», таким как «Роснефть» и «Газпром», придется рефинансировать кредиты, срок погашения которых заканчивается. Генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин (один из главных соратников Путина) уже обратился с просьбой выделить для него 50 млрд. долл. из государственных резервов, следуя принципу Давиша (с. 332), согласно которому «государство национализирует риск, но приватизирует награду». Мало кто сомневается в том, что для спасения «Роснефти» ей предоставят часть или всю сумму.

Но «Роснефти», видимо, мало государственных фондов срочной помощи. В борьбе за ресурсы, которая последовала за санкциями, Сечин видит возможность укрепить баланс «Роснефти» с помощью «приобретения» «Башнефти», «частной» нефтяной компании, принадлежащей лояльному олигарху Владимиру Евтушенкову, который по оценкам Forbes занимает 15-е место в списке самых богатых людей России (чистая стоимость активов составляет 5,5 млрд. долл.). То, что Сечин отрицает свою заинтересованность в добавлении «Башнефти» к своим активам, абсолютно не кажется убедительным.

Несмотря на свою преданность Путину, Евтушенков был обвинен в незаконной приватизации и отмывании денег, его разоряют огромными штрафами и посадили под домашний арест. Предположительно, он может избавиться от всех неприятностей с законом, если согласится отказаться от «Башнефти», не задавая вопросов. Если он будет себя хорошо вести, он сможет эмигрировать в более дружелюбные страны, взяв с собой где-то 100 млн. долл., или то небольшое количество денег, которое Путин позволит ему забрать.

Как отмечает еще один бывший близкий соратник Путина, который решил бороться, когда у него подобным образом отобрали судостроительную империю: «В России, нет частной собственности. Российские бизнесмены – крепостные Путина».

Санкции, которые ужесточили в конце июля, направлены на ближайшее окружение Путина, а также на предприятия, которыми они управляют. В соответствии с санкциями, их личные активы, спрятанные за рубежом – банковские счета, недвижимость и другие ценности – могут быть заморожены. Пока только Италия заморозила активы на сумму 40 млн. долл., конфисковав виллы, принадлежащие партнеру Путина по дзюдо Аркадию Ротенбергу. Ротенберг был среди тех, кто попал в самый первый санкционный список. Руководителям западных банков все еще предстоит разобраться со скрытыми активами других представителей ближайшего окружения Путина. Российский президент воспринял санкции в отношении его ближайшего окружения как личное оскорбление. Он пожаловался в мае 2014 г. после введения первых санкций: «Все санкции нацелены на моих друзей, людей, близких мне лично... И кого они выбрали: двух евреев (Ротенберга и его брата) и одного украинца, представляете?» (Давиша с. 339).

Партия Путина «Единая Россия» внесла на рассмотрение законопроект, который прошел первое чтение в российской Думе. Он позволяет российскому государству конфисковать активы зарубежных компаний, чтобы компенсировать убытки друзей Путина, чьи активы были заморожены. В России вполне хватает иностранных активов, которые можно было бы конфисковать, чтобы компенсировать убытки близких Путину личностей: сборочный завод Ford, молочный завод, принадлежащей PepsiCo, или буровое оборудование Exxon Mobil, которое компания должна будет оставить, когда свернет свои операции в России.

Лояльность больше не является гарантией

Арест Евтушенкова и грядущая конфискация «Башнефти» представляют угрозу для главной опоры путинской клептократии. Как предполагал негласный договор от 2003 г., Путин согласился на то, что олигархи из его ближайшего окружения могли сохранять свое богатство до тех пор, пока они оставались верными ему и следовали его указаниям. Евтушенков соблюдал условия этого договора со своей стороны. Никто не может этого отрицать. Путин нарушил свой общественный договор. Ни один из его 110 миллиардеров не знает, кто будет следующим. Всем им напомнили о том, что они не «бизнесмены, а крепостные Путина».

Как «крепостные Путина», они понимают, что лояльность уже не является гарантией. Лучшее, что они могут сделать, таким образом, это продавать свои активы, переводить их за границу, и, возможно, даже осторожно формировать альянсы, чтобы стать «крепостными» кого-то, кому они могут доверять. У них нет никакого стимула, чтобы инвестировать, нанимать на работу или повышать эффективность своих компаний.

Законопроект о конфискации иностранных активов, который прокладывает свой путь в Думе, как только будет принят, захлопнет дверь перед инвестициями любых «цивилизованных» корпораций, вне зависимости от санкций. Зачем инвестировать в страну, где царит беззаконье, которая свободно может конфисковать ваши активы, чтобы компенсировать убытки правонарушителей, которые являются личными друзьями того, кто находится на вершине странной вертикали власти?

Министр экономики РФ пытался привести доводы, отвечающие здравому смыслу, выступив против этого законопроекта: «Нет лучшего способа создать отток капитала, чем принятие или даже обсуждение такого закона».

Что на счет Китая?

В сегодняшнем выпуске Wall Street Journal рассмотрели другой «промах» Путина. Если Европа и Соединенные Штаты отказываются от российского бизнеса, Путин отдаст его Китаю. Wall Street Journal пишет о том, как «изолированная Россия» подписывает «40 соглашений, охватывающих энергетическую и финансовые сферы, а также технологии, поскольку Кремль хочет усилить свои стратегические связи с Китаем...». И сам Путин рассматривает Китай как возможность уйти от санкций Запада, но не так быстро.

Китай ничем не отличается от любого другого инвестора. Хотя говорят, что китайские инвесторы сейчас пользуются приоритетом, они также понимают, что не могут рисковать, заключая соглашения с партнером, который может конфисковать их имущество, если что-то пойдет не так. Я полагаю, что Китай не будет обращаться в арбитражные суды или проводить дружеские переговоры, когда Путин попытается натравить свои природоохранные органы, следственные комиссии или налоговую полицию на партнеров из Коммунистической партии Китая. Китай будет требовать низкие цены, определения условий наказания, и будет действовать произвольно, когда Путин попытается использовать свои уловки. Китай также знает, что всего лишь небольшое количество стран стоят в очереди, чтобы заключить соглашения с Россией и наслаждается тем, что может добиться огромных уступок.

В конце существования советских ГУЛАГов ими управляли самые жестокие преступники, которые следовали «воровским законам». Книга Карен Давиша показывает, что путинская клептократия руководствуется аналогичными воровскими законами. Но стоит однажды нарушить эти законы, и вся система может разрушиться. Не санкции могут сломать Россию, а реакция Путина на них.