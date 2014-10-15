Во Франции вводят контроль пассажиров рейсов из стран, затронутых Эболой

Французские власти вводят медицинский контроль пассажиров рейсов, прибывающих из стран, затронутых лихорадкой Эбола. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"Франсуа Олланд сообщил, что Франция вводит средства контроля авиарейсов, прибывающих из затронутой вирусом зоны", - сказано в коммюнике, распространенном по итогам видеоконференции лидеров Франции, Германии, Великобритании, Италии и США.

Президент Франции также сообщил, что Париж удовлетворил запрос гвинейских властей на создание новых лечебных центров для больных вирусом Эбола. Ранее французские власти оказали содействие открытию такого центра в Масенте.

Читайте такжеЭпидемия лихорадки Эбола выходит из-под контроля – ООН

Говоря об эпидемии, лидеры пяти стран заявили о полной солидарности с пострадавшими государствами и призвали к мобилизации международного сообщества и ЕС при сотрудничестве с ООН, ВОЗ и властями пострадавших стран.

По последней информации ВОЗ, число зараженных вирусом геморрагической лихорадки Эбола в настоящее время составляет 9814 человек, около 4,5 тысячи скончались, при этом в настоящее время зафиксирован рост распространения вируса в новых районах Сьерра-Леоне и Гвинеи. Во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что если в ближайшее время вирус не будет остановлен, число зараженных достигнет пика в 10 тысяч человек. Эффективной вакцины против вируса пока не существует.