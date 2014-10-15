Эпидемия лихорадки Эбола выходит из-под контроля – ООН
Представитель ООН заявил, что международное сообщество не успевает за темпами распространения Эболы - к декабрю, по его мнению, в неделю будут заболевать до 10 тыс. человек.
Руководитель миссии по предотвращению эпидемии Эболы Энтони Бэнбери, выступая в Совете Безопасности ООН, заявил, что вирус распространяется быстрее, чем медики успевают принимать меры, передает Русская служба Би-би-си.
По словам Бэнбери, вирус "выигрывает гонку".
Кроме того, вчера Президент США Барак Обама заявил, что мир предпринимает недостаточно усилий, чтобы сдержать эпидемию Эболы.
Читайте такжеВОЗ: смертность от лихорадки Эбола приблизилась к 70%По словам представителей Белого дома, лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии и США обсудят в среду ситуацию с распространением смертельной болезни в ходе видео-конференции.
Как сообщалось, для борьбы с лихорадкой Эбола в США будут созданы медицинские "отряды быстрого реагирования".