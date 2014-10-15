Эпидемия лихорадки Эбола выходит из-под контроля – ООН

Руководитель миссии по предотвращению эпидемии Эболы Энтони Бэнбери, выступая в Совете Безопасности ООН, заявил, что вирус распространяется быстрее, чем медики успевают принимать меры, передает Русская служба Би-би-си.

По словам Бэнбери, вирус "выигрывает гонку".

Кроме того, вчера Президент США Барак Обама заявил, что мир предпринимает недостаточно усилий, чтобы сдержать эпидемию Эболы.

Читайте такжеВОЗ: смертность от лихорадки Эбола приблизилась к 70%По словам представителей Белого дома, лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии и США обсудят в среду ситуацию с распространением смертельной болезни в ходе видео-конференции.

Как сообщалось, для борьбы с лихорадкой Эбола в США будут созданы медицинские "отряды быстрого реагирования".