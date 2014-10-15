В США для борьбы с Эболой создадут медицинские отряды быстрого реагирования

Об этом сообщает Еспресо.ТV со ссылкой на The Washingon Post. Как заявил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Томас Фриден, их можно будет за несколько часов перебросить в любую больницу на территории страны, куда поступит пациент с лихорадкой.

Читайте такжеВ аэропортах Лондона усилен контроль в связи с Эболой

Томас Фриден признал, что его служба недооценила опасность эпидемии. Кроме того, врачи, которые контактировали с больным лихорадкой Эриком Дунканом, сначала не приняли необходимых мер безопасности. Отныне при первом подозрении на то, что у пациента вирус Эбола, медперсонал будет надевать специальный защитный комплект.

Отметим, что в Техасе лихорадкой Эбола заражен уже второй медицинский работник. Тест на наличие вируса у сотрудника больницы, где умер инфицированный американец Эрик Дункан, который приехал из Либерии, дал положительный результат.

В настоящее время в мире насчитывается 8,3 тыс. подтвержденных и возможных случаев заражения вирусом Эбола. Жертвами вируса уже стали более 4 тыс. человек. Основные очаги заражения выявлены в Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне.