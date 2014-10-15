Обама сегодня обсудит ситуацию в Украине с лидерами ЕС

Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский президент намерен обсудить с европейскими лидерами ситуацию с распространением вируса Эбола, а также борьбу с боевиками "Исламского государства" и кризис в Украине, по информации BBC передает Росбалт.

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Во вторник Обама заявил, что мировое сообщество прикладывает недостаточно усилий для борьбы с лихорадкой Эбола и должно сделать все для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение смертельного заболевания.

В понедельник американский лидер обсудил усилия по борьбе с боевиками "Исламского государства" с президентом Франции Франсуа Олландом. Франция наряду с другими странами ранее присоединилась к авиаударам по позициям джихадистов.

В ходе конференции в среду Обама, как сообщает Белый дом, также намерен обсудить усилия по стимулированию России в целях реализации соглашения с Украиной о прекращении огня, достигнутого в ходе встрече в Минске.