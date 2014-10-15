Бесланская трагедия: матери погибших школьников подали на Россию в Европейский суд

07:18, 15 октября 2014
Мир
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Матери хотят узнать правду о смерти школьников через Европейский суд по правам человека.

Матери погибших школьников подали на Россию в Европейский суд / samlib.ru

Бесланская трагедия будет рассматриваться в Европейском суде по правам человека. Матери школьников, которые погибли во время теракта, подали иск против России, чтобы узнать правду о смерти их детей, сообщает ТСН.

Четыре с половиной сотни заявителей требуют от Москвы объяснить несостоятельность местных правоохранителей предотвратить теракт, нескоординированность действий ФСБ, милиции и армии, чрезмерное применение силы во время освобождения заложников и умышленное уничтожение доказательств, чтобы снять ответственность с российской власти.

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По предварительным прогнозам, рассмотрение дела продлится несколько месяцев.

Напомним, десять лет назад в Бесланской школе во время первого звонка террористы захватили тысячу сто двадцать восемь заложников. Почти каждый третий из них погиб во время штурма школы российскими силовиками.

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