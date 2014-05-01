Украина намерена подать иск против россии в Гаагский суд - Порошенко

Об этом заявил кандидат в президенты Украины, народный депутат Петр Порошенко эфире программы "Шустер Live", пишет Gazeta.ua.

"Готовится иск в Международный уголовный суд в Гааге в подготовке которого участвуют европейские юристы… американские партнеры сегодня помогают украинцам подготовить мощный иск для привлечения России к ответственности за оккупацию Крыма", - сказал Порошенко.

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Он также отметил, что Украина будет обращаться в Стокгольмский арбитражный суд.

Он также отметил, что Украина будет обращаться в Стокгольмский арбитражный суд.

"Это вопрос не для того, чтобы декларировать кто агрессор, а вопрос эффективных действий, которые возложат на Россию многомиллиардную ответственность, которая вынудит её, если она хочет остаться субъектом международного сообщества, выполнять решения суда и привлечь к ответственности тех, кто принимал преступные решения", - отметил Порошенко.

Он выразил уверенность, что иск будет подан. "Безусловно, этот иск будет подан, безусловно, в этом формате вопрос Крыма будет стоять очень остро, и я допускаю, когда суд рассмотрит иск – мы обработаем эффективно возвращения Крыма", - отметил нардеп.