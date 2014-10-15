В Гонконге задержали 45 протестующих, которые препятствовали сносу баррикад

Как передает местное телевидение, было задержано 45 человек, оказывавших сопротивление и вступавших в стычки. Стражи порядка применяли против них баллончики с перцовым газом, передает ТАСС.

Полиции в итоге удалось полностью вытеснить манифестантов с улицы Лун Во и открыть ее для движения транспорта. Около 1 тыс. протестующих студентов продолжают оставаться в правительственном квартале, многие перебазировались в близлежащий сквер.

На этой неделе правоохранительные органы начали операцию по постепенному разбору баррикад, возведенных участниками протестного движения "Оккупируй Централ". В результате некоторые дороги и перекрестки в центре города были разблокированы и открыты для движения. Транспортная ситуация в городе улучшается. Ожидается, что в ближайшие сутки полиция приступит к разбору заграждений в районе Монгкок на полуострове Коулун.

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Демонстрации студентов продолжаются здесь уже 18-й день. Они начали утихать с начала прошлой недели после того, как наметились перспективы переговоров студенческих лидеров со вторым лицом в администрации - Кэрри Лам. Однако с пятницы протесты вспыхнули с новой силой из-за срыва диалога.

Власти считают нереалистичным требование студентов о пересмотре уже утвержденной в КНР процедуры проведения выборов главы администрации Гонконга в 2017 году. С разрешения Пекина местное население впервые получило право самостоятельно голосовать на выборах, но лишь при условии, что выдвигаться на них смогут только 2-3 кандидата, предварительно одобренных коллегией выборщиков. Однако демократическая оппозиция в Гонконге требует полностью свободных выборов без каких-либо ограничений и угрожает продолжать акции гражданского неповиновения.