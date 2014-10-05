Власти Гонконга выдвинули протестующим ультиматум

Глава региональной администрации Гонконга Лян Чжэньин в видеообращении заявил о том, что ситуация может выйти из-под контроля и будет иметь серьезные последствия для общественного порядка и безопасности, передает Deutsche Welle.

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Сообщается, что ночь на воскресеньев Гонконге прошла спокойно. Столкновений между протестующими и полицией не было.

Ультиматум власти объяснили необходимостью восстановить нормальную работу административных органов, а также создать условия для того, чтобы "дети могли спокойно ходить в школы".

Как сообщал УНИАН, в Гонконгепроходят массовые демонстрации с требованием демократизации избирательной системы и уменьшения зависимости от решений центральной власти Китая. Несколько дней назад произошли столкновения между демонстрантами и полицией, десятки активистов были задержаны. 2 октября, сотни протестующих студентов блокировали здание администрации Гонконга. В итоге глава Гонконга отказался уйти в отставку, но согласился на переговоры.