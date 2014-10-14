Из-за страха «проукраинских выступлений» в Баку отменили концерт Макаревича
00:23, 14 октября 2014Мир
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В Баку отменили концерт «Оркестра креольского танго» Андрея Макаревича, поскольку местные власти испугались возможных «проукраинских выступлений».
Через страх «проукраинских выступлений» в Баку отменили концерт Макаревича / Фото УНИАН
Об этом Макаревич написал на своей странице в Фейсбук.
"Маразм крепчает. Город Баку отменил концерт "Оркестра Креольского Танго" под предлогом, что он может вызвать "проукраинские выступления", - рассказал музыкант.
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По словам Макаревича, выступления коллектива «не вызвали никаких «проукраинских выступлений» ни в России, ни в Беларуси, ни в Латвии, ни в Молдове, ни в Америке».
«Ну что же, господа бакинцы - сами извиняйтесь перед вашими зрителями, которые купили билеты и постарайтесь при этом не врать. Я ваших извинений не принимаю», - отметил музыкант.
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