Из-за страха «проукраинских выступлений» в Баку отменили концерт Макаревича

Об этом Макаревич написал на своей странице в Фейсбук.

"Маразм крепчает. Город Баку отменил концерт "Оркестра Креольского Танго" под предлогом, что он может вызвать "проукраинские выступления", - рассказал музыкант.

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По словам Макаревича, выступления коллектива «не вызвали никаких «проукраинских выступлений» ни в России, ни в Беларуси, ни в Латвии, ни в Молдове, ни в Америке».

«Ну что же, господа бакинцы - сами извиняйтесь перед вашими зрителями, которые купили билеты и постарайтесь при этом не врать. Я ваших извинений не принимаю», - отметил музыкант.