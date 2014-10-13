Посол Казахстана в Польше не видит угрозы своей стране от России

Об этом корреспонденту УНИАН сказал посол Казахстана в Польше Эрик Утембаєв, который принимает участие в шестом Baltic Business Forum в польском Свиноуйсьце.

"Никакой угрозы мы не видим. Политика, проводимая главой нашего государства, она очень правильная и позволяет нам создавать взаимоотношения во всем регионе", - сказал он.

Посол назвал "вырванными из контекста" слова президента РФ Владимира Путина о том, что у Казахстана до того, как его возглавил Нурсултан Назарбаев, "никогда не было государственности".

Ранее ряд экспертов обратили внимание на большое количество этнических русских на севере Казахстана, отмечая, что Россия может использовать реализованный в Украине сценарий захвата территорий под предлогом защиты русских также и в Казахстане.

Читайте такжеРоссия проведет учения Ракетных войск стратегического назначения на границе с Казахстаном"Государственность Казахстана была. У нас большая история", - сказал посол, не комментируя, как высказывания Путина восприняли жители Казахстана.

Утембаев назвал межнациональные отношения приоритетными в государственной политике и отметил хорошую экономическую ситуацию в стране. "И экономический и политический вес, который у нас есть в регионе, свидетельствует, что мы идем в правильном направлении", - сказал посол.