В Египте столкнулись сразу три автобуса, погибли 30 человек

В результате крупной автокатастрофы в Египте пострадали 16 человек, погибли не менее 30, передает ТАСС.

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По поступающей информации, в Асуане к югу от Каира на автотрассе, связывающей несколько деревень, столкнулись сразу три микроавтобуса.

Подробности происшествия уточняются.