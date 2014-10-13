В Египте столкнулись сразу три автобуса, погибли 30 человек

11:55, 13 октября 2014
Мир
1 0

Масштабная авария произошла на автотрассе, которая связывает сразу несколько населенных пунктов.

REUTERS

В результате крупной автокатастрофы в Египте пострадали 16 человек, погибли не менее 30, передает ТАСС.

Читайте такжеСМИ: В Египте задержано более 40 "братьев-мусульман", среди них гражданин России

По поступающей информации, в Асуане к югу от Каира на автотрассе, связывающей несколько деревень, столкнулись сразу три микроавтобуса.

Подробности происшествия уточняются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter