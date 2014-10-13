В Египте столкнулись сразу три автобуса, погибли 30 человек
11:55, 13 октября 2014Мир
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Масштабная авария произошла на автотрассе, которая связывает сразу несколько населенных пунктов.
REUTERS
В результате крупной автокатастрофы в Египте пострадали 16 человек, погибли не менее 30, передает ТАСС.
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По поступающей информации, в Асуане к югу от Каира на автотрассе, связывающей несколько деревень, столкнулись сразу три микроавтобуса.
Подробности происшествия уточняются.
Масштабная автокатастрофа на юге Египта
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