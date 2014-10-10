В Шотландии произошло сильное землетрясение
01:48, 10 октября 2014Мир
0 0
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Шотландии
В Шотландии произошло землетрясение магнитудой 5,5 / ТСН
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 214 километрах к северо-западу от города Эдинбург. Очаг залегал на глубине 120 километров.
Читайте такжеСильнейшее за 25 лет землетрясение произошло в Калифорнии
О пострадавших и разрушениях сообщений не поступало.
Как сообщал УНИАН,в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,6. Есть разрушения и жертвы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter