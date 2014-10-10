В Шотландии произошло сильное землетрясение

01:48, 10 октября 2014
Мир
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Шотландии

землетрясение / ТСН

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 214 километрах к северо-западу от города Эдинбург. Очаг залегал на глубине 120 километров.

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О пострадавших и разрушениях сообщений не поступало.

Как сообщал УНИАН,в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,6. Есть разрушения и жертвы

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