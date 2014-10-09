Эбола - самая серьезная угроза после СПИДа - BBC

Распространение вируса Эбола в Западной Африке не возможно сравнить ни с одной другой болезнью с тех пор, как появился ВИЧ/СПИД - заявил директор американского правительственного Центра по контролю за болезнями Томас Фриден, сообщает BBC Украина.

Однако, по словам врача, быстрый международный ответ на этот вызов способен предотвратить то, чтобы лихорадка Эбола не стала "вторым СПИДом".

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Об этом Томас Фриден заявил, выступая на форуме Всемирного банка. Он также утверждает, что распространение Эболы - одна из самых серьезных кризисов, которую он видел за свою профессиональную жизнь.

"Я бы сказал, что за 30 лет, которые я работаю в общественной медицине, подобная этому кризису была лишь ситуация со СПИДом", - заявил он.

Из-за распространения Эболы уже умерли 3 680 человек, преимущественно в Западной Африке. Более двухсот из них - медицинские работники.

В четверг в медицинском центре в Монровии от Эболы умер врач Табан Дада. Угандиец по происхождению, он работал в крупнейшей больнице в Либерии - Мемориальном центре Джона Кеннеди.

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Его смерть стала четвертой смертью среди либерийских врачей с начала распространения Эболы.

Тем временем испанская медсестра Тереза Ромеро, которая стала первым человеком за пределами Западной Африки, заразившимся Эболой, чувствует себя хуже. Об этом сообщило руководство госпиталя, где она находится. Ее брат говорит, что врачи стараются облегчить ее проблемы с дыханием. Оба врачи, которые занимаются Терезой Ромеро, также находятся под медицинским наблюдением.