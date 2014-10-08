От Эболы умер первый американец

42-летний американец был госпитализирован с подозрением на лихорадку Эбола 28 сентября после поездки в Либерию. Мужчина обращался за помощью ко врачам несколькими днями ранее, однако медперсонал отказался госпитализировать его, сообщает Lenta.ru.

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Американец приехал в Либерию, чтобы жениться на своей девушке Луизе Тро (Louise Troh). В настоящий момент она помещена в карантин.

Вспышка лихорадки была зафиксирована в феврале 2014 года в Гвинее, затем вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне, Либерию и Нигерию. В конце августа он добрался до Демократической Республики Конго и Сенегала. По данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв вируса Эбола достигло 3439 человек. Количество инфицированных составляет 7492 человек.