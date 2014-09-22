100 тысяч курдов бежали из Сирии в Турцию из-за наступления исламистов

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на представителя ООН Кэрол Бэчелор.

По словам Бэчелор, поток беженцев хлынул в пятницу в связи с наступлением боевиков "Исламского государства" на сирийский город Кобани.

Согласно последней информации, исламисты находятся в 10-15 км от города.

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В воскресенье произошли столкновения между сотрудниками турецких служб безопасности и курдами, которые собрались у границы, чтобы найти среди беженцев своих родственников.