На парламентских выборах в Латвии побеждает правящая коалиция

На парламентских выборах в Латвии, согласно результатам подсчета около 95 процентов голосов, общее большинство получают партии, которые образуют коалиционное правоцентристское правительство Лаймдоты Страуюмы. Политические силы "Единство", Союз "зеленых" и крестьян и Движение за национальную независимость Латвии набрали вместе почти 58 процентов.

Такие данные обнародовала избирательная комиссия утром в воскресенье, 5 октября, сообщает агентство dpa.

Тем не менее, среди партий первое место занимает пророссийская социал-демократическая партия "Согласие", которая набрала 23 процента голосов.

Кроме того, в латвийский Сейм проходят недавно созданные партии "Латвии - от души" с результатом 6,9 процента и "Объединение регионов Латвии" - 6,5 процента голосов, отмечает Немецкая волна.

Читайте такжеВ Латвии арестованы десятки миллионов долларов Иванющенко и АрбузоваГолосование в Латвии прошло в субботу, 4 октября, явка избирателей на нем составила около 59 процентов. В общем на 100 мест в парламенте претендовало 13 партий и блоков.

Одной из главных тем нынешней избирательной кампании в этой стране Балтии стала агрессивная политика России, ее оккупация Крыма, вооруженное вторжение на Восток Украины и угрозы для безопасности в регионе Центрально-Восточной Европы, вызванные действиями Кремля.