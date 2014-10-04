В Латвии проходят парламентские выборы

Утром в субботу, 4 октября, в Латвии начались парламентские выборы. Принять участие в голосовании призваны 1,5 миллиона избирателей, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство dpa.

На сто мест в парламенте претендуют кандидаты от 13 политических партий и объединений. Первые итоги голосования, как ожидается, будут обнародованы в ночь на воскресенье. По прогнозам, ни одна из 13 партий не сможет получить абсолютного большинства.

Из всех партий, участвующих в выборах, четыре в настоящее время представлены в парламенте: правящая "Единство", Союз "зелёных" и крестьян, а также национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и Свободе/ДННЛ" и Социал-демократическая партия "Согласие".

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Накануне выборов социологи отмечали, что фаворитом гонки является "Согласие". Так, согласно опросам, который проводили социологи "Latvijas fakti", за "Согласие" голоса готовы отдать 17,4% избирателей, партию "Единство" – 13%, Союз "зелёных" и крестьян - 10,5%, за нацобъединение - 8,3%.

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