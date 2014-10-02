Сейм Польши утвердил новое правительство

В поддержку нового правительства проголосовало 259 парламентариев, "против" - 183, а трое воздержались, сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Напомним, 22 сентября президент Польши Бронислав Коморовский утвердил новый состав кабинета министров во главе с Эвой Копач.

Однако первое же интервью Эвы Копач вызвало критику как политиков, так и экспртов. В частности, отвечая на вопрос о поддержке Украины оружием, Копач отметила, что подходит к нему прежде всего как женщина. "Я представляю, что бы я сделала, если бы на улице мужчина размахивал острым инструментом или держал пистолет в руке… Поэтому я бы зашла в дом, заперла его и заботилась о моих детях", - сказала она.

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Такая критика скорректировала позицию Эвы Копач. Выступая в Сейме накануне голосования о доверии, она пообещала продолжать политику поддержки Украины. "Мы поддерживаем проевропейское направление развития Украины. Но ответственность за реформирование государства лежит на украинцах", - заявила она.

По словам премьер-министра, такая политика не означает согласия ни на захват территории суверенного государства, ни силовой смены границ в Европе. Эва Копач добавила, что для Польши и ее граждан ключевым является прекращение вооруженной борьбы в Украине и консолидация украинского государства.

Пост министра иностранных дел занял Гжегож Схетына, который, по прогнозам экспертов, точно не будет играть роль "адвоката Украины" на том уровне, к которому Киев привык при предыдущем министре Радославе Сикорском.

К тому же, Схетына не имеет опыта дипломатической работы и даже не разговаривает свободно на английском.