Сикорский возглавил Сейм Польши

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сегодня был избран председателем нижней палаты польского парламента - Сейма.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, за назначение Сикорского на эту должность отдали голоса 233 депутата при 220 необходимых для принятия решения.

Против Сикорского проголосовали 143 депутата и 62 воздержались от голосования.

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”Благодарю фракции, которые не выдвинули другого кандидата на маршалка (председателя Сейма). Благодарю тех, кто за меня проголосовал и тех, кто еще не поверил в мою кандидатуру. Я хочу получить доверие действиями, а не речами”, - сказал новоназначенный председатель главной законодательной палаты польского парламента.

Он обратил внимание, что поляки хуже всего оценивают деятельность Сейма из всех государственных органов, отметив, что это свидетельствует о том, что острые дискуссии, которые здесь ведутся, не вызывают доверия граждан и это нужно изменить.

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”Атмосфера конфронтации, которая здесь господствует, не только не способствует созданию законов, но также не добавляет нам популярности. Это для каждого из нас должно стать основанием для авторефлексии. Во время каждого своего выступления мы должны показывать, что находимся здесь, чтобы решать, а не создавать проблемы”, - отметил Сикорский, и добавил, что доверяют Сейму всего 18% поляков.

Как сообщал УНИАН, 51-летний Сикорский покинул должность министра иностранных дел, которую он занимал с осени 2007 года, в начале этой недели после назначения нового Кабинета министров. Он создавался в связи с назначением предыдущего премьера Дональда Туска председателем Совета Евросоюза.