Новым премьер-министром Польши стала Эва Копач

15:18, 15 сентября 2014
Мир
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Спикер сейма Копач пришла на смену Дональду Туску, который подал в отставку в связи с избранием на должность главы Европейского совета.

REUTERS

Бронислав Коморовский назначил Эву Копач новым премьер-министром Польши. Об этом со ссылкой на польские СМИ сообщает Громадське ТБ.

Спикер сейма Копач пришла на смену Дональду Туску, который подал в отставку в связи с избранием на должность главы Европейского совета. Теперь новый премьер должен сформировать новое правительство.

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