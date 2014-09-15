Новым премьер-министром Польши стала Эва Копач
15:18, 15 сентября 2014Мир
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Спикер сейма Копач пришла на смену Дональду Туску, который подал в отставку в связи с избранием на должность главы Европейского совета.
REUTERS
Бронислав Коморовский назначил Эву Копач новым премьер-министром Польши. Об этом со ссылкой на польские СМИ сообщает Громадське ТБ.
Спикер сейма Копач пришла на смену Дональду Туску, который подал в отставку в связи с избранием на должность главы Европейского совета. Теперь новый премьер должен сформировать новое правительство.
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