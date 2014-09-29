В Японии продолжают поиски жертв извержения вулкана Онтакэ

Работы были прерваны из-за выбросов едкого токсичного газа, сообщает Русская служба ВВС.

Ранее спасатели нашли тела 31 альпиниста, пропавших после извержения вулкана. Их обнаружили на горе, недалеко от вершины.

Всего в момент начала извержения на горе находилось несколько сотен туристов и альпинистов. Большинство из них успели отойти в безопасное место, однако некоторым пришлось ночевать на горе.

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