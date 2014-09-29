В Японии продолжают поиски жертв извержения вулкана Онтакэ
11:30, 29 сентября 2014Мир
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Японские спасатели возобновили поисковые работы возле вулкана Онтакэ, в результате извержения которого погибли более 30 человек.
REUTERS
Работы были прерваны из-за выбросов едкого токсичного газа, сообщает Русская служба ВВС.
Ранее спасатели нашли тела 31 альпиниста, пропавших после извержения вулкана. Их обнаружили на горе, недалеко от вершины.
Всего в момент начала извержения на горе находилось несколько сотен туристов и альпинистов. Большинство из них успели отойти в безопасное место, однако некоторым пришлось ночевать на горе.
Читайте такжеВ Японии проснулся вулкан Онтаке: один человек погиб, более 70 ранены (видео)Отмечается, что гора Онтакэ расположена между префектурами Нагано и Гифу, ее высота 3067 метров. Последнее извержение вулкана произошло здесь семь лет назад.
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