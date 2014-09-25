США создают крупнейший в мире морской заповедник

Как сообщила в среду пресс-служба Белого дома, президент США Барак Обама принял решение подписать соответствующий документ.

Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

По замыслам американской администрации, территория нынешнего национального морского парка в тихоокеанском районе между Гавайскими островами и Американским Самоа будет расширена в шесть раз и получит статус заповедника. В исключительной экономической зоне расположенных там семи необитаемых островов и коралловых атоллов, находящихся под юрисдикцией США, вводится запрет на любую промышленную деятельность, в том числе коммерческое рыболовство и добычу полезных ископаемых.

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Американские ученые считают, что в этом районе сохранилась в первозданном виде тропическая морская среда с уникальной флорой и фауной, которую необходимо оградить от какого-либо внешнего вмешательства. Экологи также отмечают, что находящиеся там коралловые рифы требуют дополнительной защиты, поскольку они уже подвержены разрушению в результате изменения климата и окисления океанской воды.

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Расширение границ охраняемой территории обеспечит защиту еще 130 морских отмелей, которые как раз поддерживают биологическое разнообразие бесчисленных обитателей мирового океана", - указала пресс-служба Белого дома. Она также отметила, что решение о создании заповедника было принято администрацией Обамы после длительных консультаций с учеными, рыбаками, политиками, а также экологическими организациями. В течение трех месяцев в адрес правительственных экспертов от граждан США поступило более 170 тыс. предложений и комментариев, которые были учтены при подготовке окончательного плана создания новой охраняемой территории в Тихом океане.