Европейское будущее Украины зависит от самих украинцев - Сикорский

Об этом он написал в опубликованной сегодня в газете Rzeczpospolita статье, подытоживая 7 лет своей деятельности на посту главы МИД Польши. (Как сообщалось, Сикорский возглавит Сейм Польши).

«Мы сделали большие инвестиции, поддерживая европейское направление развития Украины, но, несмотря на иллюзии некоторых, ключи к этому замку лежат в первую очередь над Днепром, а не за рубежом», - заявил он.

Сикорский отметил, что польская власть тоже внимательно наблюдает за процессами на территории других постсоветских государств после аннексии Россией Крыма.

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Как сообщал УНИАН, отказ предыдущего президента Украины Виктора Януковича в ноябре 2013 года подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом привела к самым масштабным акциям протеста в современной истории страны и смене власти в стране в феврале 2014 года.

На минувшей неделе украинский парламент ратифицировал подписанное раньше в этом году Соглашение об ассоциации одновременно с Европейским парламентом.