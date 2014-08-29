СМИ: польский премьер стал фаворитом на высший пост ЕС

Его кандидатура на этот пост будет обсуждаться на предстоящем саммите Евросоюза 30 августа, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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В свою очередь Дональд Туск не признал публично, что является претендентом на эту должность.

Источники в Брюсселе сообщают, что действующий председатель Европейского совета Герман Ван Ромпей, который готовит саммит ЕС, проведет телефонные консультации с лидерами стран-членов ЕС. "Если никто не против кандидатуры Туска, то дело будет решено", - отметил источник Reuters на условиях анонимности.

Кроме этого, в Варшаве заявляют, что кандидатура Дональда Туска выбрана неспроста, связывая это решение с кризисом в Украине.

Если эта информация подтвердится, назначение Дональда Туска на одну из главных должностей в ЕС, станет победой для бывших коммунистических стран Центрально-восточной Европы, которые присоединились к Евросоюзу 10 лет назад. Кроме этого такое назначение поспособствует росту авторитета Польши среди стран-членов ЕС, и выведет ее на один уровень с Германией и Францией.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, претендующий на должность верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, которую в настоящее время занимает Кэтрин Эштон, заявил, что скорее всего не будет назначен на эту должность, поскольку вряд ли Варшава получит 2 столь важных портфеля.