Президентские выборы на Кипре выиграл коммунист

Коммунист Димитрис ХРИСТОФИАС избран президентом Республики Кипр. Об этом свидетельствуют результаты обработки избирательной комиссией 100% бюллетеней. Как передает Газета.Ru, генеральный секретарь коммунистической Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЕЛ) Д.ХРИСТОФИАС набрал 53,4% голосов, а его соперник - кандидат от правой партии "Демократический призыв" Иоаннис КАСУЛИДИС получил 46,6%.

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