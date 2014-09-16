Россияне идентифицировали лишь треть своих погибших в Украине бойцов - СМИ

Российская правозащитница Елена Васильева из Мурманска на своей странице в соцсети Facebook рассказала о том, что к уже известным двум тысячам имен погибших российских военных добавилась еще тысяча.

В частности, по ее словам, тела привезли из поселков Победа, Снежное, Новоазовск и из-под Иловайска.

Активистка отметила, что речь идет только о данных, подтвержденных из разных источников. Она призвала российских матерей и жен не молчать, ведь среди погибших может быть и их сын или муж.

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В комментарии ТСН правозащитница призналась, что из всего списка погибших, они знают имена лишь трети.

"Конкретика есть, там где-то 250 -300 человек", - сообщила Васильева.

По ее словам, помогают идентифицировать погибших только те волонтеры, которые находятся в сети, как россияне, так и украинцы.

Напомним, российская правозащитница Елена Васильева из города Мурманска, которая занимается поиском данных о "грузе 200", заявляет, что количество погибших в Украине российских солдат, по последним данным, уже превысило три тысячи человек.