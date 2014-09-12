Российский сайт mamasoldata.org перенесли на зарубежный хостинг из-за угроз и ДДоС-атак

Об этом сообщает общественная организация "Солдатская Мать".

"Мы, общественная организация "Солдатская Мать", перенесли сайт www.mamasoldata.org на зарубежный хостинг. Причина: массовые угрозы, давление спецслужб, а так же постоянные ДДоС-атаки с отечественных (российских - ред.) ip", - заявили в организации.

По их данным, несколько дней назад провайдеру позвонили представители силовых ведомств с неофициальным требованием отключить сайт. Немногим позже позвонили неизвестные с угрозами физической расправы.

Читайте такжеВ сети появился сайт для поиска российских солдат, которые погибли, были ранены и пропали в Украине"Государство старательно блокирует любую работу по поиску и тиражированию информации о русских солдатах, которые погибают на чужой бессмысленной войне. Журналисты, правозащитники и просто активисты жалуются на постоянные угрозы – то со стороны власти, то со стороны неизвестных "криминальных элементов". Люди переживают за себя, переживают за свои семьи. Некоторые не выдерживают давления и отступают. Но мы понимаем – нам отступать некуда. Если сдадимся сегодня – завтра будет еще хуже, будет еще больше жертв", - заявили активисты.

Напомним, в ночь с 6 на 7 сентября сайт mamasoldata.org не работал несколько часов.