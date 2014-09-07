Российский сайт с данными о погибших и пропавших в Украине солдатах прекратил работу

Проблемы наблюдаются по меньшей мере с заходом на сайт с территории Украины.

Сайт был создан после активизации российского вторжения на Востоке Украины и задержания ВСУ и СБУ 10 десантников РФ.

В списке на сайте были десятки имен.

Напомним, ранее в России признали петербургскую организацию "Солдатские матери" иностранным агентом.