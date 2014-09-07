Российский сайт с данными о погибших и пропавших в Украине солдатах прекратил работу
01:46, 07 сентября 2014Мир
6 0
Ресурс http://mamasoldata.org/, где была собрана информация о погибших в Украине и пропавших российских солдатах, переставших выходить на связь с родными, не открывается несколько часов подряд.
REUTERS
Проблемы наблюдаются по меньшей мере с заходом на сайт с территории Украины.
Сайт был создан после активизации российского вторжения на Востоке Украины и задержания ВСУ и СБУ 10 десантников РФ.
В списке на сайте были десятки имен.
Напомним, ранее в России признали петербургскую организацию "Солдатские матери" иностранным агентом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter