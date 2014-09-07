Российский сайт с данными о погибших и пропавших в Украине солдатах прекратил работу

01:46, 07 сентября 2014
Мир
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Ресурс http://mamasoldata.org/, где была собрана информация о погибших в Украине и пропавших российских солдатах, переставших выходить на связь с родными, не открывается несколько часов подряд.

REUTERS

Проблемы наблюдаются по меньшей мере с заходом на сайт с территории Украины.

Сайт был создан после активизации российского вторжения на Востоке Украины и задержания ВСУ и СБУ 10 десантников РФ.

В списке на сайте были десятки имен.

Напомним, ранее в России признали петербургскую организацию "Солдатские матери" иностранным агентом.

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