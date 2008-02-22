США эвакуируют из Белграда техперсонал посольства и семьи дипломатов

Госдеп США принял решение об эвакуации из Белграда технических работников посольства и семей дипломатов, в связи со вчерашним нападением на здание дипмиссии во время беспорядков, сообщает Газета.русо ссылкой на АР.

Посол США в Сербии Камерон Мюнтер заявил о том, что антиамериканские настроения в стране заставляют представителей посольства покинуть Белград.