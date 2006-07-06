Дочь украинца летит в космос

Принято считать, что в Украине есть лишь один космонавт, летавший в космос со времен независимости.

Но вскоре у украинцев может появиться новый повод для космической гордости. В августе на орбиту собирается дочь украинца, американка Хайди Стефанишин-Пайпер.

Хайди родилась в 1963 году в семье украинца и немки и прекрасно говорит на украинском языке - и даже, по слухам, в детстве ездила в лагеря украинских пластунов в США. Через несколько недель она планирует впервые побывать в космосе и дважды выйти в открытый космос, а затем, если жизнь позволит, хотела бы посетить Украину.

ВВС