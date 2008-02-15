Чехи предпримут вторую попытку избрать президента

10:36, 15 февраля 2008
Мир
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Коммунистка пополнила ряды кандидатов

В Чехии сегодня состоятся повторные президентские выборы.

Как передает «Немецкая волна», две палаты парламента на совместном заседании будут избирать из трех претендентов: к кандидатурам действующего чешского президента Вацлава КЛАУСА и оппозиционного политика, профессора Мичиганского университету Яна ШВЕЙНАРА приобщилась депутат Европарламента, выдвиженка от Коммунистической партии Чехии Яна БОБОШИКОВА.

По оценкам аналитиков, появление кандидатуры Я.БОБОШИКОВОЙ распыляет силы оппозиции и поэтому может посодействовать избранию консервативного В.КЛАУСА. Впрочем, обозреватели также не исключают, что и в этот раз необходимого большинства голосов может не набрать ни один из кандидатов.

Как известно, неделю тому назад первая попытка избрать главу государства завершилась безрезультатно.

 

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