Чехи предпримут вторую попытку избрать президента

В Чехии сегодня состоятся повторные президентские выборы.

Как передает «Немецкая волна», две палаты парламента на совместном заседании будут избирать из трех претендентов: к кандидатурам действующего чешского президента Вацлава КЛАУСА и оппозиционного политика, профессора Мичиганского университету Яна ШВЕЙНАРА приобщилась депутат Европарламента, выдвиженка от Коммунистической партии Чехии Яна БОБОШИКОВА.

По оценкам аналитиков, появление кандидатуры Я.БОБОШИКОВОЙ распыляет силы оппозиции и поэтому может посодействовать избранию консервативного В.КЛАУСА. Впрочем, обозреватели также не исключают, что и в этот раз необходимого большинства голосов может не набрать ни один из кандидатов.

Как известно, неделю тому назад первая попытка избрать главу государства завершилась безрезультатно.