В Китае взорвался крупнейший в стране склад петард

Более 30 часов понадобилось пожарным, чтобы погасить пожар на крупнейшем в Китае склад петард, сообщает NEWSru. Более 160 жителей ближайших к складу домов были эвакуированы в экстренном порядке.

В 03:30 утра по местному времени в четверг по не установленной пока причине на складе в городе Фошань южнокитайской провинции Гуандун произошел взрыв, вызвавший сильнейший пожар. В борьбе с огнем участвовало 26 пожарных машин и один пожарный танк.

Данный склад занимает площадь 11,5 гектаров, на которых расположены 20 складских помещений, рассчитанных на 300 тыс. ящиков петард. Только потому, что взрыв на складе произошел ночью, удалось избежать серьезных жертв: по словам очевидцев, два человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Вместе с тем, в результате взрыва и пожара пострадали около 100 домов, практически во всех домах выбиты стекла, от температуры деформировались металлические конструкции.

Руководство компании, которой принадлежит склад, задержано полицией, ведется расследование.