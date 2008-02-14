Вскрытие подтвердило естественную смерть Патаркацишвили

Предварительные результаты вскрытия тела предпринимателя Бадри Патаркацишвили, который скончался в ночь на 13 февраля в пригороде Лондона, подтвердили, что его смерть наступила "от естественных причин". Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По предварительным данным, бизнесмен скончался в результате сердечного приступа. Между тем люди из окружения Патаркацишвили заявили, что ранее он не жаловался на недомогание. Его личный врач Заур Киркитадзе сообщил, что 52-летний бизнесмен не страдал сердечными заболеваниями.

Между тем полиция графства Суррей, которая изучает обстоятельства кончины предпринимателя, отмечает, что после вскрытия предстоит еще провести токсикологические экспертизы. Их результаты, как сообщает BBC News, будут обнародованы в течение нескольких недель.

Патаркацишвили жил в Великобритании последние несколько месяцев. Он планировал вернуться в Грузию, силовые структуры которой обвиняли его в подготовке государственного переворота, однако несколько раз откладывал свой приезд из-за угрозы ареста и преследования со стороны властей.

Лента.ру