На немецкой химической фабрике прогремели мощные взрывы, высота пламени достигла 50 метров

Серия мощных взрывов уничтожила химическую фабрику на севере Германии близ Бремена.

Сейчас две сотни пожарных пытаются потушить пламя, высота которого достигает 50 метров.

Один работник фабрики получил ранение, еще одного разыскивают в завалах.

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Взрыв был слышен за десятки километров от места катастрофы. В домах вокруг фабрики выбиты стекла. Сотни людей эвакуированы, временный приют устроили в местной школе.

Произошла ли утечка опасных веществ - пока не сообщается.Фабрика производила химические красители для автомобилей.