В столице Хорватии прогремела серия мощных взрывов

Как сообщили в полиции, пострадал один человек, передает ИТАР-ТАСС.

Инцидент произошел около 03.30 по киевскому времени. По свидетельству жителей западной части города, они слышали от одного до двух мощных взрывов. Как минимум один из них произошел на автобусной остановке, где в этот момент находились люди. Один пострадавший доставлен в больницу, его жизнь находится вне опасности.

О большой мощности взрыва говорит тот факт, что он был слышен в центральной части Загреба, а на остановке разбиты все стекла. Причина подрыва не называется, место происшествия оцеплено, там работают следователи. В окрестных районах перекрыто автомобильное движение.

В среду рано утром неизвестные подорвали в том же районе Загреба бомбу, заложенную под товарным поездом. Тогда в результате инцидента никто не пострадал. Мотивы преступления и его исполнители пока не установлены.