Интеллигенция РФ: Россияне должны сделать все, чтобы остановить Третью мировую войну

Российская интеллигенция требует от президента России Владимира Путина немедленно прекратить агрессию против Украины.

Об этом говорится в заявлении «Конгресса интеллигенции против войны, самоизоляции России и реставрации тоталитаризма», размещенного на сайте организации.

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«Все больше и больше достоверных сведений о нахождении войск Российской Федерации на территории Украины и их участии в боевых действиях. Все больше и больше тайных, анонимных захоронений российских граждан, военнослужащих, погибших на территории Украины, – позорных и оскорбительных», - говорится в документе.

Отмечается, что сегодня на гражданах России лежит ответственность за будущее.

«Мы допустили к власти политический режим, развернувший агрессию, и мы должны сделать все возможное, чтобы остановить Третью мировую войну, пролог к которой, возможно, уже сегодня разыгрывается в Украине», - отмечается в заявлении.

При этом отмечается, что Конгресс интеллигенции возник на волне протестов против аннексии Крыма.

«Конгресс интеллигенции требует: от президента России – немедленно прекратить агрессию против Украины; от властей России – расследовать случаи насилия и запугивания гражданских лиц-участников антивоенного движения и родственников погибших и пропавших военнослужащих; от руководства федеральных телевизионных каналов – прекратить агрессивную, сеющую ненависть между народами пропаганду, направленную против Украины и стран Запада; предоставить эфирное время для изложения альтернативной позиции по поводу событий в Украине», - отмечается в документе.

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Конгресс интеллигенции призывает граждан России поддержать антивоенные акции и инициативы, сплотиться в широкое антивоенное движение.

Документ подписало более 1800 человек. В том числе, правозащитник Людмила Алексеева, писатель Людмила Улицкая, правозащитник Лев Пономарев, рок-музыкант Андрей Макаревич, писатель Владимир Войнович, актриса театра и кино Лия Ахеджакова, историк Андрей Зубов, писатель Виктор Шендерович и другие.