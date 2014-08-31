Решительные действия ЕС могут остановить агрессию России против Украины - Порошенко

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, состоявшегося в рамках рабочего визита в Брюссель, передает собственный корреспондент УНИАН.

Порошенко проинформировал собеседника о ситуации на востоке Украины и отметил важность консолидированной решительной поддержки нашего государства со стороны государств-членов Европейского Союза.

Президент выразил надежду, что страны-члены ЕС обсудят и поддержат решение о внедрении третьего уровня санкций против России.

«Уверен в том, что сегодня будет единое решение», - сказал он, добавив: «Мы рассчитываем на решительные действия ЕС, которые остановят агрессию против Украины».

Президент подчеркнул, что мир не должен забыть о трагедии катастрофы самолета Боинг-777 «Малайзийских авиалиний».

Читайте такжеЕС готов ввести новые санкции в отношении России – Порошенко«Это в наших общих интересах, чтобы завершить комплексное, прозрачное и объективное международное расследование авиакатастрофы и обнародовать его официальные результаты», - отметил Порошенко.

Глава государства пригласил премьер-министра Королевства Нидерланды посетить Украину с визитом.