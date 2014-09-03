В Эстонии будут базироваться части ВВС США

Об этом сообщил президент США Барак Обама во время визита в Эстонию в преддверии саммита НАТО, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

"Мы считаем, что лучшим местом для размещения самолетов ВВС станет военно-морская база здесь, в Эстонии", - сообщил Барак Обама.

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В свою очередь президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес отметил, что "это будет лучшим способом для сдерживания любого потенциального агрессора в регионе".

Усиление присутствия НАТО в странах Балтии, стало ответом на действия России в Украине.

Ранее руководство Эстонии неоднократно высказывалось за усиление контингента НАТО на территории страны. 2 сентября эстонский президент, находясь с официальным визитом в Осло, заявил, что в Эстонии должны быть созданы постоянные базы Альянса.