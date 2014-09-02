Британия может принять участие в военных учениях в Украине - СМИ

Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джулиан Брейзер во время посещения военных маневров НАТО в Польше, сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам чиновника, британские власти в настоящее время рассматривают такую возможность, хотя окончательное решение еще не принято.

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Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, альянс должен послать четкий сигнал российскому президенту Владимиру Путину, считает Брейзер.

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