Эстония призвала НАТО ответить на агрессию Путина в Украине с "силой, ясностью и скоростью"

Президент Эстонии обратился к коллегам по НАТО с призывом ответить на агрессию Путина в Украине с "силой, ясностью и скоростью". Об этом Тоомас Гендрик Ильвес пишет в своей статье в The Washington Post, передает ТСН.

Политик считает, что одних лишь экономических санкций и ограничений недостаточно, поэтому для Запада настал "черчиллевский" момент.

"Ни агрессия в Украине, ни незаконная аннексия Крыма не должны стать успехом без последствий. Украина нуждается в нашей решительной поддержке. Мы, как и ранее, должны быть готовы оказать такую помощь, какая только возможна", - отмечает президент Эстонии.

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Для того, чтобы ответ российской агрессии был действительно достойным, страны-члены организации должны "принять немедленные меры для обеспечения присутствия НАТО на всей территории Альянса".

Хотя Ильвес и не призывает к прямому военному ответу, однако присутствие войск НАТО "на всей территории Альянса" позволит развернуть войска непосредственно на границе России и НАТО.